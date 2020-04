Covid-19: la commissione Sviluppo economico lavora a un documento unitario

FIRENZE – Su proposta del presidente Gianni Anselmi (Pd) la commissione Sviluppo economico ha deciso, all’unanimità, di procedere al tentativo di stilare un documento unitario che raccolga le istanze e i suggerimenti contenuti nei 20 atti di indirizzo (mozioni, ordini del giorno e proposte di risoluzione) presentate dai vari gruppi consiliari per chiedere alla Giunta impegni precisi per fronteggiare le emergenze economico-sociali legate all’emergenza Coronavirus. “Il contributo della discussione – ha sottolineato Anselmi chiudendo i lavori della commissione – è andato ben al di là del contenuto dei documenti. È importante che sia emersa una volontà unitaria per cercare di giungere a un documento condiviso per indicare alla Giunta impegni e linee operative per fronteggiare gli effetti dell’emergenza e rilanciare una prospettiva per l’economia toscana”. Un orientamento, quello dell’unitarietà di intenti, che è stato sottolineato e apprezzato dai consiglieri Antonio Mazzeo (Pd), Luciana Bartolini (Lega), Marco Stella (Fi), Irene Galletti (M5S), Roberto Salvini (gruppo Misto) e Tommaso Fattori (Sì-Toscana a Sinistra). Secondo la proposta tracciata dal presidente Anselmi, l’idea è quella di estrapolare dai vari atti gli interventi che prevedono misure di sostegno emergenziali e di riunirli in un documento, anche non formale, che possa essere trasmesso agli uffici della Giunta regionale. Gli elementi che guardano invece alla fase due o più in prospettiva troveranno invece accoglienza nel documento unitario che sarà poi discusso e votato nei prossimi giorni. Saranno valutati anche contributi aggiuntivi, come ad esempio quelli sull’agricoltura annunciati da Marco Niccolai (Pd) e sull’industria manifatturiera da Ilaria Bugetti (Pd). “Cercheremo di accogliere tutti i suggerimenti, cercando di rispettare le diverse sensibilità politiche – afferma Anselmi. – Il documento unitario dovrà essere suddiviso per tematiche: agricoltura, manifattura, turismo, mobilità e altri. Dovremo essere capaci di fare proposte non attaccabili dal punto di vista scientifico, prima di tutto, così da immaginare davvero, quando sarà possibile farlo, una ripartenza delle attività in assoluta sicurezza sia per le imprese che per i lavoratori e i cittadini”.