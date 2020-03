Covid-19. La cultura non si ferma alla biblioteca CiviCa

CALENZANO – “La cultura non si ferma anzi, è proprio in momenti come questo che c’è bisogno di bellezza e crescita culturale, c’è bisogno di viaggiare, con la fantasia, con il cuore”. L’Assessore alla Cultura Irene Padovani annuncia così l’inizio del programma online di CiviCa, la nostra biblioteca.

A partire dalla prossima settimana, su una pagina dedicata all’interno del sito di CiviCa, saranno pubblicate le proposte culturali di cui si potrà godere direttamente da casa. “Ogni giorno CiviCa proponeva almeno un evento per diversi interessi e fasce di età – ha spiegato Padovani -. Ora ovviamente non è più possibile, ma non abbandoniamo i nostri utenti anzi, cerchiamo di ampliare l’offerta coinvolgendo le nostre tante realtà culturali, cui rivolgiamo un appello: mandateci le vostre proposte, saranno da noi valutate e condivise su tutti i canali di comunicazione istituzionali”. Le prime iniziative online saranno martedì 31 marzo la lettura per bambini “Amelia vuole un cane” a cura di Manola Nifosì, il contributo dell’attore Gianluigi Tosto al Dantedì 2020, il concerto di Umberto Cerini che esegue la “Toccata Dorica” di Bach. Mercoledì 1 aprile sarà pubblicata la prima parte delle “Filastrocche per bambini” a cura di Michele Neri; la lettura tratta da “Il cavaliere del secchio” di Kafka, a cura di Lorenzo Degl’innocenti; i consigli di Federico Berti sui film da vedere, a cura degli Amici di CiviCa.