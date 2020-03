Covid-19. La mensa della Misericordia dal 16 marzo distribuirà i pasti all’esterno dei locali

SESTO FIORENTINO – Una buona notizia per chi in questi giorni è ancora più emarginato e ancora più in difficoltà: la mensa della Misericordia distribuirà i pasti fuori dai locali. La mensa della Misericordia era chiusa da qualche giorno per le conseguenze dell’emergenza coronavirus, ma da domani, lunedì 16, dalle ore 11,30 alle 12 – per andare incontro più bisognosi del nostro territorio – distribuirà, all’esterno dei locali mensa, dei sacchetti/pranzo da asporto, grazie alla soccorrevole disponibilità di alcuni volontari.

“Confidando nella Provvidenza, – dicono i volontari dell’importante servizio – proviamo a dar luogo a questo servizio caritativo, in un momento particolarmente duro per i poveri e senza fissa dimora”.