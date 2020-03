Covid-19, monito della Prefettura: “Controlli nelle strutture sanitarie private e nelle Rsa”

FIRENZE – A seguito dell’attuale andamento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 nell’area metropolitana di Firenze, bisogna garantire la massima sicurezza alle strutture sanitarie private attive sul territorio. A richiederla è stata oggi la Prefettura di Firenze che, in una nota, ha parlato di “massima intensificazione dei controlli per garantire la puntuale applicazione delle vigenti normative sull’emergenza in atto a tutela sia dei degenti che del personale sanitario, assicurando le dotazioni dei dispositivi di protezione individuale, procedendo alla sanificazione degli ambienti e dando puntuale osservanza delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

A tal fine il Prefetto di Firenze Laura Lega ha chiesto alla Asl Toscana Centro “di effettuare i necessari controlli alle strutture sanitarie, nonché a case di riposo, convenzionate e non, attesa l’estrema vulnerabilità degli ospiti e l’esposizione degli operatori, per verificare l’applicazione delle prescrizioni volte al contrasto del contagio da Covid 19, richiamando inoltre l’attenzione dei sindaci sulla mobilità degli operatori sanitari e di quelli dei servizi essenziali, per i quali valgono le prescrizioni di cui all’articolo 7 del decreto legge numero 14 del 9 marzo”.