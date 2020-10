Covid-19. Nove casi sul territorio. Il sindaco Prestini “non dobbiamo abbassare la guardia”

CALENZANO – Nove casi di Covid-19 sul territorio, dal momento della ripresa dei contagi nel mese di agosto. Uno è stato dichiarato guarito, mentre gli altri sono ancora in isolamento domiciliare, con sintomi lievi.

“I contagi, che erano rimasti fermi durante l’inizio dell’estate, sono ripresi ad agosto – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – con una crescita lenta ma costante. La situazione è sotto controllo, trattandosi di persone asintomatiche o con sintomi leggeri e di un’età che presenta rischi minori. Il rispetto delle regole ci permette di avere ancora una situazione che i servizi sanitari sono in grado di gestire. Non è il momento però di abbassare la guardia”.

Le persone che sono state messe in quarantena, perché entrate a contatto con positivi (in gran parte familiari e conviventi) sono state in totale 52, da agosto. 17 di queste risultano tuttora in isolamento. Al momento non sono interessate le persone anziane, maggiormente a rischio. L’età dei contagiati va dai 20 ai 40 anni, mentre le persone in isolamento hanno meno di 60 anni.

“Abbiamo davanti i mesi autunnali e invernali – ha concluso il sindaco – quando sicuramente aumenteranno i casi di raffreddamento e influenza. Dobbiamo continuare a rispettare le norme precauzionali, come mantenere la distanza, indossare la mascherina e igienizzarsi spesso le mani”.

Si ricorda che per chi è in isolamento e per le persone anziane o immunodepresse sole, è ancora attivo il numero verde della Croce Rossa per il servizio di consegna di spesa e farmaci a domicilio. La consegna può essere concordata al numero: 800 065510.