Covid-19, OPI Firenze Pistoia rilancia l’appello delle Misericordie “Servono infermieri”

CAMPI BISENZIO – L’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze e Pistoia rilancia l’appello delle Misericordie sulla ricerca degli infermieri per il trasferimento di pazienti dagli ospedali della Lombardia ad altre strutture in Italia. Pur consapevole delle criticità che ci sono anche in Toscana Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) lancia l’appello a tutti i propri iscritti.

“Anche il mondo del volontariato è in prima linea nella battaglia contro l’emergenza sanitaria – commenta Danilo Massai presidente di Opi Firenze Pistoia -. E in questo momento più che mai c’è bisogno di sinergia e disponibilità da parte di tutti”. Gli infermieri che volessero candidarsi possono fare riferimento all’Ordine. Nel dettaglio, le Misericordie, pur comprendendo la difficoltà del momento, hanno fatto sapere che c’è necessità urgente di medici anestesisti e/o di emergenza/urgenza e di infermieri per eseguire trasferimenti di pazienti dai nosocomi della Lombardia a strutture ospedaliere extra regionali.