Covid-19, più risorse ai Comuni. Biffoni (Anci): “Ascoltate nostre richieste”

PRATO – “Nessuno resterà solo. Lo abbiamo sempre detto sin dall’inizio di questa emergenza, ci siamo adoperati per sostenere chi è in difficoltà e ora avremo anche risorse per poter aiutare chi con la crisi attuale non ha i mezzi economici per sostenere la propria famiglia”. Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, esprime soddisfazione per il nuovo Dpcm del Governo annunciato questa sera dal presidente del Consiglio Conte. Un anticipo di 4 miliardi sul fondo di solidarietà dei Comuni e ulteriori risorse per 400 milioni che saranno distribuite ai Comuni a sostegno dei servizi sociali e per l’acquisto della spesa da destinare alle famiglie in difficoltà: “Come presidente Anci Toscana, insieme ai colleghi di Anci e al presidente De Caro – ha aggiunto – abbiamo lavorato per fare una richiesta puntuale al Governo: dobbiamo garantire il sostentamento a tutti, anche a coloro che ad oggi non hanno avuto bisogno dei servizi sociali ma che davanti a una emergenza sanitaria ed economica si ritrovano senza alcun sostegno economico. Siamo contenti che il Governo ci abbia ascoltato dandoci strumenti veloci ed immediati: si andrà in deroga alla legge sull’acquisto di beni e servizi e avremo risorse, che saranno suddivise in base alla popolazione e all’indice di povertà dei singoli territori, che daranno respiro ai Comuni”.