Covid-19. Polizia municipale: controllate 51 persone e 5 denunciate

SESTO FIORENTINO – Continuano i controlli della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino per il contenimento della diffusione del Covid-19. Ieri, martedì 24 marzo, sono state controllate 51 persone, 42 veicoli e 6 esercizi commerciali.

Sono state ritirate 51 dichiarazioni per successivo controllo di veridicità.

Sono state denunciate ex art. 650 del Codice Penale cinque persone.