Covid-19: proseguono i cantieri sulla Fi-Pi-Li. In arrivo nuove norme per gli appalti

FIRENZE – Far ripartire velocemente l’attività di tutti i cantieri pubblici, per continuare a far lavorare le imprese e contrastare le conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus. Con una decisione assunta dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli è stato garantito il prosieguo dei procedimenti che riguardano progetti e contratti di lavori pubblici regionali. Le pratiche saranno mandate avanti utilizzando videoconferenze, firma digitale e ogni strumento possibile per consentire la regolare prosecuzione degli iter.

Con la stessa delibera la giunta “ha ribadito la richiesta al Governo (coordinata con le altre Regioni e con Itaca, l’organo tecnico di supporto alla Conferenza delle Regioni per quanto riguarda la materia appalti) – si legge in una nota – di fissare velocemente nuove norme per semplificare e accelerare le procedure per l’appalto delle opere pubbliche, così da attivare cantieri e generare lavoro per le imprese edili ed il loro indotto”.

“In questa fase i principali provvedimenti devono necessariamente riguardare la difesa della salute – spiega Ceccarelli – ma dobbiamo pensare anche alla ripartenza per quando l’emergenza sarà finita, speriamo al più presto. Gli investimenti pubblici rappresenteranno uno dei maggiori fattori di ripresa economica e questi provvedimenti potrebbero ridurre di 6-8 mesi gli iter che oggi durano circa due anni”. “Chiediamo al Governo di fare quanto possibile per semplificare ed accelerare le procedure per gli appalti – ha aggiunto l’assessore – in modo da dare nuovo impulso alle attività edili, spesso legate alla cantieristica pubblica e al loro indotto. E’ un momento difficile per molti lavoratori e crediamo che generare occupazione producendo opere già approvate e ritenute importanti per il bene comune possa soltanto portare effetti positivi alla collettività”.

Intanto in Toscana i principali cantieri sulla viabilità regionale proseguono la loro attività. “I cantieri sulle strade regionali vanno avanti – ha concluso Ceccarelli – nel rispetto delle norme di protezione della salute e degli accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale, seppur con alcuni rallentamenti dovuti a difficoltà nelle forniture. Quelli in cui i lavori si sono interrotti stanno per ripartire e stiamo lavorando per avviarne anche di nuovi, portando in fondo gli iter di legge nonostante il momento complicato”.

Fra questi, due riguardano la Firenze-Pisa-Livorno:

via Quaglierini a Livorno: lavori in corso;

viadotto del Turbone: lavori in corso, ma si registrano problemi con alcune forniture.

(Immagine di archivio)