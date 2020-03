Covid -19: raccolta rifiuti dedicata agli utenti positivi in quarantena obbligatoria domiciliare

SESTO FIORENTINO – A seguito dell’Ordinanza della Regione Toscana firmata dal Presidente Enrico Rossi, Alia Servizi Ambientali SpA inizierà domani ad erogare il servizio per il ritiro dei rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni in cui si trovano i cittadini che, risultati positivi al Covid-19, effettuano la quarantena obbligatoria. Da giovedì 19 marzo, personale opportunamente formato a movimentare rifiuti particolari, dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e con veicoli dedicati, interverrà nei 58 comuni gestiti al fine di consegnare il kit e quindi ritirare i rifiuti prodotti dalle persone segnalate dall’Asl al Comune interessato. Questa è un’ulteriore misura di prevenzione al fine di contenere la diffusione del virus. L’Ordinanza Regionale prevede infatti che gli utenti positivi al Covid-19 non debbano utilizzare i normali sistemi di raccolta e conferimento rifiuti, ma utilizzare un apposito servizio dedicato, senza differenziare i propri rifiuti.

Alia Servizi Ambientali provvederà alla consegna del kit per il ritiro dei rifiuti (sacchi, nastro adesivo, contenitore, vademecum informativo) al domicilio della persona positiva in quarantena obbligatoria, eseguendo poi la raccolta ogni 3/5 giorni: sarà ritirato l’apposito contenitore e lasciato il nuovo, con una serie di procedure finalizzate a preservare il personale incaricato da qualsiasi rischio di contagio. I rifiuti così raccolti saranno infine avviati a smaltimento tramite trattamento termico.