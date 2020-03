Covid-19. Rossi “distribuiremo circa mezzo milione di mascherine”

CAMPI BISENZIO – Dopo aver ringraziato gli operatori della sanità, il presidente della Regione Enrico Rossi ha ribadìto che “la sanità toscana riesce a tenere fronte a questa infezione” e poi ha fatto il punto sui dispositivi. “tra sabato e domenica abbiamo distribuito – ha detto il presidente Rossi – 264mila mascherine e abbiamo programmato di distribuirne poco meno di mezzo milione tra la giornata di oggi, martedì e mercoledì. In questa distribuzione ne abbiamo riservate 50mila per le residenze sociali assistite. Siamo fortemente intenzionati a garantire tutto ciò che possiamo in termini di dispositivi di protezione individuale agli operatori della sanità. Per domani aspettiamo un importante carico delle ffp2 che servono nelle situazioni di particolari cura”.

Rossi ha poi fatto il punto sulla situazione degli ospedali in Toscana (la parte della Toscana che ha avuto maggiori difficoltà è stata la nord ovest, ha detto il presidente). Rossi ha poi detto di aver fatto una visita questa mattina negli ospedali di Lucca, Massa e Livorno “ho potuto vedere – ha detto – che lì si è giunto ad un livello di occupazione dei posti di terapia intensiva molto importante”

Ha annunciato che la prima decisione all’interno di un’area vasta “tutti gli ospedali devono farsi carico come in un sistema di vasi comuncanti del carico delle persone che si ricoverano” non si devo creare situazione di emergenza e ha annunciato la nomina di tre coordinatori che “avranno il compito di coordinare le terapie intensive”.

Ha poi ricordato il monitoraggio sui tamponi con l’obiettivo di arrivarea ad effettare 40mila tamponi e che “parte domani – ha detto – l’iniziativa di fare uno screenig lo faremo con 25mila sanitari”.