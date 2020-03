Covid-19. “Scusi sindaco posso…?” Incontro su Fb con il sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – L’incontro con i cittadini per il sindaco Lorenzo Falchi è virtuale e l’appuntamento è giornaliero sul social Facebook. In diretta (ma il video si può vedere anche dopo) il primo cittadino ribadisce ai sestesi l’importanza di restare a casa e ringrazia coloro “che si attengono alle regole” ringraziamento che va anche “ai lavoratori in generale e ai lavoratori dei servizi essenziali”. Il sindaco ha poi ribadito l’importanza di stare a casa. “Accanto a chi rispetta le regole e normative che servono per la nostra salute, – ha detto il sindaco Falchi – ci sono persone che non hanno capito e questo non è ammissibile. Per questo devono continuare i controlli”.

Il primo cittadino si è poi dedicato a rispondere alle domande che i sestesi hanno postato sul social. Domande e curiosità che vanno dall’apertura deglli uffici postali “cercate di andare solamente se strettamente indispensabile – ha detto il sindaco” ricordando che sono aperti l’ufficio postale di via dell’Olmo e quello all’interno dell’Esselunga dalle 8.20 alle 13.30.

Altri si sono lamentati perché c’è sempre troppa gente in giro. “Per questo continuiamo con i cotrolli – ha detto il sindaco – che sono tanti fatti dalle forze dell’ordine sul nostro territorio. Sono state tant le sanzioni e le denunce. Tanti che si devono muovere per motivi di lavoro per raggiungere le fabbriche ancora aperte che, secondo me, se non svolgono un ruolo essenziale sarebbe bene chiudessero, anche se non spetta a me decidere”.

Il sindaco ha ribadito che è bene non spostarsi, non raggiungere amici, fidanzati altri familiari se non strettamete necessario. “Il cane non lo si porta fuori a Morello, ma vicino casa – ha detto il sindaco – Dobbiamo esser scrupolosi e rispettare le regole”.