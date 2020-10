Covid-19. Sono 19 gli anziani positivi ospiti della RSA Villa Magli

CALENZANO – Sono 19 gli anziani ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale Villa Magli risultati positivi al tampone, compresi vari casi a bassa carica virale da rivalutare, 22 negativi e 4 di cui manca ancora la risposta, tutti al momento asintomatici e in buone condizioni cliniche. I posti letto all’interno della struttura per non autosufficienti sono 46. I dipendenti della struttura sono 38, di questi 7 risultano positivi, asintomatici e in buone condizioni di salute, 22 negativi, 9 in attesa del risultato del tampone. La struttura ha sempre operato con elevati standard di sicurezza (covid free nella prima ondata pandemica), ulteriormente rafforzati nelle ultime settimane in base alla crescente diffusione del virus anche in Toscana, anticipando la chiusura alle visite dei familiari e con un utilizzo generalizzato dei Dispositivi di Protezione Individuale, di massima protezione (FFP2, ecc. ) per tutto il personale, pur in assenza di casi sospetti covid al proprio interno. Sono già in atto le immediate separazioni tra ospiti positivi al Covid e ospiti negativi e ulteriori misure di distanziamento e percorsi differenziati, decisioni prese di concerto con la ASL, per assicurare nelle condizioni date la sicurezza di tutti gli ospiti e del personale. A tal riguardo, considerata anche la quarantena di parte del personale della struttura risultato positivo al covid, la Direzione della RSA – in accordo con l’Amministrazione Comunale e con la Direzione della ASL – valuterà nelle prossime ore le ulteriori misure da assumersi rispetto alla possibilità di mantenere o meno all’interno della RSA gli ospiti positivi Covid, in condizioni di sicurezza per tutti gli anziani presenti.