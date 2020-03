Covid-19. Sono 58 i casi positivi nel territorio fiorentino e 12 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 120 casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 58 sono i casi nel territorio fiorentino, tra cui alcuni casi nella Piana. Sette sono i casi a Sesto Fiorentino (una donna di 40 anni stabile a Careggi, un uomo di 81 in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio, una donna di 71 anni in buone condizioni a Careggi, una di 54 anni stabile a Careggi e una di 77 stabile a Careggi, e due uomini uno di 43 anni e uno di 40 entrambi in condizioni stabili a Careggi); un uomo di 51 anni di Calenzano, stabile a Careggi, uno di 74 di Campi Bisenzio in gravi condizioni a Careggi, 3 casi a Signa (un uomo di 58 anni in buone condizioni al San Giovanni di Dio e due donne una di 88 anni e una di 52 entrambe in condizioni stabili al San Giovanni di Dio).