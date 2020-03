Covid-19. Sospese le scadenze comunali

SESTO FIORENTINO – I termini per il pagamento di Cosap, imposte sulla pubblicità e altre imposte comunali, fissati al prossimo 31 marzo sono sospesi e rinviati al 31 maggio. Fino al 31 marzo sono inoltre sospesi i termini di notificazione dei processi verbali al codice della strada e leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta e per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali; i termini di pagamento delle comunicazioni e dei solleciti pre-reuolo inizialmente indicati al 10 aprile sono prorogati al giorno 11 maggio.

Per quanto riguarda i nidi e il trasporto scolastico si ricorda che, come da regolamento, il periodo di servizio non fruito sarà scomputato dagli importi dovuti.