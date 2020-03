Covid-19, Torselli (FDI): “La Regione regali delle mascherine alle forze dell’ordine”

FIRENZE – Un appello alla Regione Toscana perché doni delle mascherine alle forze dell’ordine. A rivolgerlo al presidente Enrico Rossi è Francesco Torselli, portavoce regionale di Fratelli d’Italia. “Apprendiamo con piacere e soddisfazione che in queste ore stanno arrivando a Milano ingenti quantitativi di Dpi inviati dalla Cina e che lo stesso presidente Rossi, – dice Torselli – insieme all’ambasciatore e al console della Repubblica Cinese, riceverà il materiale all’aeroporto di Malpensa per consegnarlo personalmente al personale di Estar che lo porterà in Toscana. Invitiamo il presidente Rossi a prendere in considerazione, durante la fase di distribuzione dei nuovi Dpi, il ruolo fondamentale che stanno recitando nel nostro paese le donne e gli uomini appartenenti alle forze dell’ordine, impegnati in prima linea a garantire il rispetto di quelle regole di vita che, mai come in questo drammatico momento, si è rivelato fondamentale per il futuro e la salute della Nazione”.

“Negli ultimi giorni – spiega Torselli – abbiamo ricevuto dal segretario regionale del sindacato Fsp, già Ugl Polizia, Mauro Marruganti, un resoconto in merito alla condizione in cui molti operatori di Polizia si trovano a lavorare, ossia sprovvisti di Dpi o con dispositivi usurati o di fortuna; situazione questa che ha già portato al verificarsi del primo caso in Toscana di agente di Polizia ammalato di Covid-19″.

“Siamo consapevoli – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – che la fornitura di materiale adeguato agli agenti di Polizia sia compito del Ministero dell’Interno, ma chiediamo alla Regione Toscana di compiere un gesto di riconoscimento e di ringraziamento eccezionale verso le donne e gli uomini che in questi drammatici momenti si trovano in strada, mettendo a rischio la propria salute, pur di far rispettare quelle regole che dovrebbero portarci, quanto prima, fuori dalla situazione nella quale l’Italia è precipitata”.