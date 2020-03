Covid-19. Tra i casi positivi anche un sestese di 51 anni

SESTO FIORENTINO – Sono 91 nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Ad oggi risultano inoltre 7 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nel territorio fiorentino i casi positivi sono 56 casi tra cui un uomo di 51 anni di Sesto Fiorentino in discrete condizioni a Careggi.

Gli altri sono: donna, 43 anni di Firenze, in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio, donna, 47 anni di Firenze in buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 58 anni di Firenze, in buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 79 anni di Firenze, in buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 47 anni di Firenze, discrete condizioni a Careggi, donna, 53 anni di Firenze discrete condizioni a Careggi, uomo, 60 anni di Firenze, condizioni critiche al Santa Maria Annunziata, uomo, 55 anni di Impruneta, discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo, 67 anni di Impruneta, discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo, 59 anni di Bagno a Ripoli, buone condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo, 48 anni di Pontassieve , discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo, 80 anni di Barberino Tavarnelle, discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo di 37 anni di Firenze in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo di 82 anni di Bagno a Ripoli in condizioni critiche al Santa Maria Annunziata, donna di 61 anni di Pontassieve in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo di 82 anni di Pelago in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, donna di 79 di Firenze in discrete condizioni a Careggi, uomo di 71 anni di Firenze in discrete condizioni a Careggi, uomo di 87 anni di Firenze in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, donna di 68 anni di Firenze in buone condizioni a Careggi, donna di 47 anni di Firenze in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio, donna di 79 anni di Scarperia discrete condizioni a Borgo San Lorenzo, uomo di 17 anni di Firenze in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio, donna di 65 anni di Fiesole in discrete condizioni al Santa Maria Nuova, uomo di 31 anni di Siena in discrete condizioni al Santa Maria Nuova, uomo, 70 anni Rignano sull’Arno in buone condizioni al San Giovanni di Dio, uomo di 64 di Firenze in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo di 70 anni di Firenze in condizioni critiche al Santa Maria Annunziata, donna di 76 anni di Scandicci in discrete condizioni al San Giovanni di Dio, donna, 59 anni di Scandicci in discrete condizioni al San Giovanni di Dio, uomo, 77 anni di Scandicci in buone condizioni al San Giovanni di Dio, donna, 79 anni di Firenze in discrete condizioni a Careggi, uomo, 64 anni di Firenze in discrete condizioni a Careggi, donna, 38 anni di Fiesole in discrete condizioni a Careggi, uomo, 60 anni di Firenze in buone condizioni Careggi, uomo, 27 anni di Firenze in discrete condizioni Careggi, uomo, 59 anni di Reggello in discrete condizioni Careggi, uomo, 73 anni di Firenze in buone condizioni Careggi, uomo, 68 anni di Fiesole in discrete condizioni Careggi, uomo, 64 anni di Fiesole in discrete condizioni Careggi, uomo, 57 anni di Firenze in discrete condizioni Careggi,uomo, 49 anni di Firenze in discrete condizioni Careggi, uomo, 74 di Scandicci in discrete condizioni al San Giovanni di Dio, donna, 60 anni di Bagno a Ripoli in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, uomo, 79 anni di Firenze in condizioni critiche al Santa Maria Nuova, uomo, 55 anni di Greve in Chianti in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 62 anni di Pelago in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 51 anni di Barberino del Mugello in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 86 anni di Pontassieve in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, donna, 51 anni di Firenze in buone condizioni al San Giovanni di Dio, donna, 52 anni di Firenze in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio, uomo di 74 di Firenze in condizioni critiche a Careggi, uomo 70 anni di Firenze in condizioni critiche a Careggi, uomo di 79 anni di Scandicci in condizioni critiche a Careggi, donna 63 anni di Bagno a Ripoli in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio.