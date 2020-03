Covid-19. Un contributo per tre associazioni impegnate sul territorio

SESTO FIORENTINO – Per la prima volta, tre associazione di volontariato si uniscono per raccogliere fondi: Associazione Nazionale Carabinieri, La Racchetta e Misericordia di Sesto Fiorentino chiedono contributi per garantire continuità nella loro preziosa attività sul territorio. Sono associazioni che operano sul territorio da anni e ora chiedono una mano per “aiutarli ad aiutarci”. Da molti decenni agiscono in silenzio a favore della comunità sestese, svolgono decine di servizi per aiutare i più bisognosi e garantiscono presidi, assistenza e soccorsi tutto l’anno, senza mai fare notizia. Ora sono costretti a chiedere un aiuto a tutti i cittadini. Per questo hanno aperto un IBAN per ricevere donazioni da indirizzare al mantenimento delle associazioni per lo svolgimento delle tante attività sociali più che mai necessarie.