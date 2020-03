Covid-19. Videomessaggio del sindaco Falchi “tasse comunali slitteranno al 31 maggio”

SESTO FIORENTINO – “Ormai sono un disco rotto ma non dobbiamo abbassare l’attenzione: si esce solo per reali necessità non rimandabili” è quanto afferma il sindaco Lorenzo Falchi nel nuovo video messaggio lanciato sul social Facebook. Nel messaggio il sindaco invita a restare a casa e risponde a qualche domanda dei cittadini. “Cerchiamo di non affollare la grande e media distribuzione – spiega il sindaco – scegliendo orari in cui sono meno frequentati e privilegiando i negozi di quartiere. Sono attivi, solo per chi non può fare altrimenti, i servizi di Auser (0554494075) e Misericordia di Quinto (0554481091) per la spesa a domicilio”.

A chi chiede i pagamenti di Cosap e nidi, il sindaco risponde “le rette dei nidi e del trasporto scolastico terranno come da regolamento conto dei giorni di stop del servizio così come la Cosap e le altre imposte comunali con scadenza il 31 marzo slitteranno al 31 maggio”. E.A.