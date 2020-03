Covid-19. Videomessaggio dell’assessore alla sanità della Regione Saccardi

CAMPI BISENZIO – “E’ il tempo della responsabilità della fatica del sacrificio. ma non sarà speso in vano servirà per portare il nostro Paese alla normalità” lo ha detto in videomessaggio sul canale social Facebook l’assessore alla sanità Stefania Saccardi che ha ringraziato tutti dal mondo del volontariato, agli operatori sanitari che stanno lavorando in questo momento difficile.

“Ci sono alcuni aspetti critici – ha detto l’assessore – come reperire i dispositivi per gli operatori sanitari. Difficoltà logistiche ci sono, ma la Toscana si è mossa per tempo e li facciamo in casa per far arrivare i dispositivi in tempo”.

L’assessore si è poi soffermato sulle persone più fragili costrette a stare a casa che hanno difficoltà ad uscire per fare la spesa. “Non vogliamo dimenticarci delle persone fragili che fanno più fatica degli altri e delle famiglie dove sono presenti situazioni di disabilità e agli anziani – ha detto l’assessore – stiamo provando per dare una mano a queste persone fragili costrette a stare a casa, che sono anche le più esposte a questo virus, cercando di dare una mano per approvigionamento del cibo dei medicinali e anche per la solidarietà”.

Saccardi ha ricordato che la Regione ha investito 3 milioni di euro per aiutare gli anziani e le persone fragili e che presto sarà istituito un numero in tutte le Società della Salute per richiedere la spesa a domicilio.

“Attraverso il mondo volontariato e la grande distribuzione – ha detto l’assessore – proveremo ad organizzare una filiera che ci permette di portare a casa delle persone fragili tutto quanto hanno bisogno”.

lavoriamo con tutti e sappiamo che questo non è un momento facile non abbiamo le soluzioni in tasca, però siamo certi che ce la faremo e il cuore grande della nostra regione tanti cittadini e aziende si stanno muovendo per aiutare il nostro sistema sanitario, siamo certo che ne usciremo con l’aiuto di tutti.