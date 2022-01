Covid, con Confartigianato effettuati oltre 500 tamponi in un mese ai soci delle aziende. Con la collaborazione degli ambulatori della Misericordia di Campi

FIRENZE – Oltre 500 tamponi in un mese, più di 120 a settimana, hanno consentito a molte attività di rimanere aperte in sicurezza, continuando a erogare prestazioni ai cittadini. Sono i numeri del servizio di testing inaugurato alcune settimane fa da Confartigianato Firenze, rivolto ai propri soci e non solo. La partecipazione allo screening, che si svolge il lunedì, il mercoledì e il venerdì davanti […]

FIRENZE – Oltre 500 tamponi in un mese, più di 120 a settimana, hanno consentito a molte attività di rimanere aperte in sicurezza, continuando a erogare prestazioni ai cittadini. Sono i numeri del servizio di testing inaugurato alcune settimane fa da Confartigianato Firenze, rivolto ai propri soci e non solo. La partecipazione allo screening, che si svolge il lunedì, il mercoledì e il venerdì davanti alla sede dell’associazione in via Empoli a Firenze grazie alla collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio e all’impiego di test antigenici rapidi, si è rivelata finora un successo. “La risposta delle aziende è stata altissima, – afferma Iacopo Ferretti, segretario generale Confartigianato Firenze – fin da subito, il servizio si è rivelato vitale per moltissime aziende artigiane e per i nostri soci”.

“Ha consentito di supportare il sistema sanitario regionale in un momento molto complicato per l’evoluzione dei contagi – spiega Ferretti – e, allo stesso tempo, ha permesso di restare col bandone alzato a decine di aziende, che hanno potuto continuare a fornire servizi alla cittadinanza”. Il segretario generale dell’associazione ci tiene a precisare “che nove persone su 10 che hanno richiesto di sottoporsi a tampone presso Confartigianato sono già vaccinate, confermando la bontà della finalità di monitoraggio del servizio”. Per accedere al servizio è obbligatorio prendere appuntamento al numero 0557326907. I tamponi sono eseguiti all’esterno della sede di Confartigianato Firenze di via Empoli 31, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 10.30. Il costo del tampone è di 12 euro per i soci e di 15 euro per i non soci.