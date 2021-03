Covid, Confartigianato Firenze: “Vaccinare gli artigiani è priorità per la ripartenza”

FIRENZE – “Gli artigiani che lavorano al pubblico siano vaccinati prima, come le altre categorie più esposte al contagio. Prima ci vacciniamo e prima ripartiamo”: è questo l’appello di Confartigianato Imprese Firenze. “Le difficoltà di approvvigionamento delle dosi sono tante, ma è necessario prepararsi in fretta per essere pronti quando finalmente arriveranno, – spiega il segretario generale, […]

FIRENZE – “Gli artigiani che lavorano al pubblico siano vaccinati prima, come le altre categorie più esposte al contagio. Prima ci vacciniamo e prima ripartiamo”: è questo l’appello di Confartigianato Imprese Firenze. “Le difficoltà di approvvigionamento delle dosi sono tante, ma è necessario prepararsi in fretta per essere pronti quando finalmente arriveranno, – spiega il segretario generale, Jacopo Ferretti – se fosse necessario, noi mettiamo a disposizione la nostra sede di Firenze, che ha spazi molto ampi, per le somministrazioni”. I paesi che vaccineranno prima, saranno i primi a ripartire. Noi siamo già in evidente svantaggio rispetto ad altri Stati e per questo diventa una questione anche di strategia economica vaccinare, naturalmente dopo le categorie più fragili ed esposte, anche i lavoratori che muovono una fetta importante dell’economia e del turismo. La crisi e i vari lockdown hanno messo in ginocchio interi comparti del settore dell’artigianato, soprattutto nelle aree del centro storico. Ci hanno detto, ribadendolo a gran voce in più occasioni, che siamo fondamentali, essenziali per il tessuto sociale ed economico. Bene, è il momento di inserire la nostra categoria tra quelle prioritarie”.