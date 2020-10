Covid: Conte ha firmato il nuovo Dpcm, sarà in vigore da domani al 24 novembre

PIANA FIORENTINA – Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo e come riporta l’Ansa, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. “Il governo – spiega l’Ansa – sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Il Dpcm sarà in vigore da domani al 24 novembre”.

Alle 13.30, a quanto si apprende sempre dall’Ansa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le nuove misure del Dpcm.

“Un dolore la chiusura di teatri e cinema – così su Twitter il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini – ma oggi la priorità assoluta è tutelare la vita e la salute di tutti, con ogni misura possibile. Lavoreremo perché la chiusura sia più breve possibile e come e più dei mesi passati sosterremo le imprese e i lavoratori della cultura”.

“Insieme alle misure più stringenti e uniformi che arriveranno con il Dpcm, – scrive su Facebook la vice-ministro dell’Economia Laura Castelli – ci saranno subito sostegni economici per quelle categorie che subiranno delle limitazioni per fermare la diffusione del virus. Provvedimenti, a cui stiamo lavorando in queste ore, che verranno adottati in modo rapido, per assicurare ristori, indennizzi e cassa integrazione a tutte le realtà coinvolte. Più di quanto abbiamo già fatto a marzo”.