Covid: dal 26 aprile tornano (sembra…) le zone gialle. Ma “rafforzate”, ok alle attività all’aperto

PIANA FIORENTINA – Come riporta l’Ansa, anche se per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni, dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un “giallo rafforzato” e l’apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all’aperto. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, durata circa due ore e mezzo. E sempre dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all’aperto. In questa stessa data, dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle zone rosse, così come dovrebbero tornare in presenza anche le università. Si va verso la conferma del “tutti a casa” alle 22 anche nella fase delle nuove aperture. Dal 26 aprile teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare a essere consentiti all’aperto. Al chiuso, invece, gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Nel pomeriggio, comunque, è attesa la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi.