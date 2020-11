Covid, dal 5 dicembre un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti per i cittadini risultati positivi

CAMPI BISENZIO – A seguito dell’ordinanza 114 della Regione Toscana, cambia il sistema di raccolta rifiuti dedicato ai cittadini positivi al Covid-19. L’amministrazione comunale campigiana, infatti, ha aderito al nuovo sistema di raccolta, che entrerà in vigore a partire da sabato 5 dicembre e prevede la consegna di un kit di sacchetti rossi al cittadino. Come spiega l’assessore Riccardo Nucciotti “i cittadini non dovranno fare altro che esporre i rifiuti davanti davanti al proprio numero civico; ogni mercoledì e sabato sera a partire dalle 22 i camion di Alia passeranno a effettuare la raccolta porta a porta. In questo modo eviteremo le spiacevoli situazioni che si sono verificate finora, che hanno costretto i cittadini a tenere in casa i rifiuti anche per più di una settimana”. L’amministrazione ha voluto inoltre ringraziare Alia, “consapevole dell’impegno costante dimostrato in questi mesi dall’azienda e da tutti i suoi operatori per superare le criticità. Inoltre, i 500 tracciatori che la Regione Toscana ha messo a disposizione faciliteranno il sistema di tracciamento e comunicazione e ridurranno drasticamente i tempi di attesa, così da fornire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e sicuro”.