Covid, Elisa Tozzi (Lega): “Rischio crac sanità in Toscana, intervenga il Governo”

FIRENZE – “La situazione Covid in Toscana sta precipitando, siamo prossimi al punto di non ritorno nonostante due anni di sacrifici di operatori della sanità, cittadini, imprese. Rischiamo il crac e non sarebbe né saggio, né onesto nasconderselo. Varrà quindi la pena ricordare come questo caos – i toscani abbandonati, gli ospedali che stanno per cedere, la scuola che rischia di non ripartire, le aziende di chiudere – sia frutto della clamorosa marcia indietro della Regione Toscana, la quale prima chiude gli hub e poi li riapre; prima congela i tracciamenti salvo poi accorgersi della loro essenzialità senza più avere personale; prima chiede alle Asl di far economia “per salvare i conti” e poi chiede alle stesse Asl ed aziende ospedaliere “nuovi sforzi” per nuovi posti letto. Un’insipienza politico-gestionale intollerabile”: non usa certo mezze parole la consigliera regionale della Lega, Elisa Tozzi, sulla situazione della sanità toscana.

“Sono certa che questa marcia indietro ci costerà ancora e sempre di più, così come mi pare ormai assodato che la maggioranza non sia in grado di correggere la rotta sulle difficoltà dei medici di famiglia e su una medicina territoriale che sostiene solo a parole, – aggiunge – perché il punto, in fondo, è uno solo: quanta autonomia ha ancora in termini finanziari e di “capitale umano” il nostro sistema sanitario?”.

“In attesa di risposte da Palazzo del Pegaso, Giani tenga presente che i cittadini toscani ne hanno abbastanza delle passerelle, della sindrome dell'”annuncite” e degli spot su una “Toscana Felix” che non esiste più da tempo. Se dunque per la maggioranza e la giunta gestire la sanità è impossibile – conclude la consigliera – dimostrino almeno di esser dotati di quel minimo di senso di responsabilità per richiedere l’intervento del Governo e far nominare un commissario che sappia gestire la salute e il futuro di tutti i toscani”.