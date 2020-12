Covid, Giani: “Toscana zona arancione da domenica”. Gialla forse il 13

FIRENZE – “La Toscana sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell’arancione. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, è il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo visionato. Sabato purtroppo però ho paura che i negozi saranno ancora chiusi”. Lo ha detto il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. “Ho appena terminato la conferenza Stato-Regioni, – ha aggiunto – il nuovo Dpcm riproduce quello che c’era nel precedente, rispetto a quello però nel nuovo c’è una cosa positiva in più. Rispetto a quello, in cui per risalire le zone ci volevano 14 giorni, in questa bozza si consente anche una distanza di giorni inferiore se i dati sono buoni e il gruppo di lavoro Cts ne prende atto”. Secondo Giani “ipoteticamente viene consentito” che se la Toscana diventa arancione il 6 dicembre, in teoria potrebbe diventare zona gialla il 13 dicembre