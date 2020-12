Covid, gli infermieri di Firenze e Pistoia: “Vaccinarsi è un impegno verso se stessi e verso tutti”

FIRENZE – “L’Ordine Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Firenze-Pistoia si impegna verso la vaccinazione anti Covid e prende le distanze da chi manifesta dubbi e perplessità individuali sulla sua validità”: così Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia, e Laura D’Addio, presidente della Commissione Albo Infermieri di Opi Firenze-Pistoia, spiegano quale sia la posizione dell’Ordine su questo tema. “Il vaccino è lo strumento che aspettavamo per uscire da questa pandemia, – dicono – non dimenticheremo mai che gli infermieri hanno pagato (e stanno continuando a pagare) un prezzo altissimo per questa emergenza sanitaria. Ecco perché vaccinarsi è un impegno che gli infermieri ribadiscono, nell’interesse di ogni singolo e della collettività. Si deve ricordare che la questione vaccini pone ciascuno di noi, infermiere e cittadino, davanti alla scelta di tutelare se stesso così come tutti gli altri. L’Opi Firenze-Pistoia metterà in campo campagne di informazione scientifica e di sensibilizzazione per la vaccinazione, per ricordare a tutti che la nostra mission è la tutela della salute, quindi il contrasto alla pandemia. Il vaccino è fondamentale per uscire da questa drammatica situazione, non possiamo permetterci di rinunciare al contributo della scienza. E noi, come Ordine, con i nostri iscritti, intendiamo dare il buon esempio”.