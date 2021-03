Covid, l’Ordine dei medici precisa: “Solo teorica l’inefficacia dei vaccini sulla variante indiana. Nessun riferimento al caso specifico di Firenze”

FIRENZE – “In merito al caso specifico di variante indiana del Covid-19 riscontrato a Firenze, si precisa che ancora non è stata portata avanti un’analisi tale da avere conferma che tutti i vaccini oggi disponibili non siano efficaci: è la letteratura ad oggi disponibile presente a dirci che i vaccini potrebbero non essere efficaci su […]

FIRENZE – “In merito al caso specifico di variante indiana del Covid-19 riscontrato a Firenze, si precisa che ancora non è stata portata avanti un’analisi tale da avere conferma che tutti i vaccini oggi disponibili non siano efficaci: è la letteratura ad oggi disponibile presente a dirci che i vaccini potrebbero non essere efficaci su tali varianti”. E’ quanto precisa Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri di Firenze, in merito alla notizia diffusa stamani sul primo caso di variante indiana registrato nel capoluogo toscano. “La nostra preoccupazione è legata alle informazioni in letteratura che ci dicono che molti anticorpi neutralizzanti potrebbero non servire a bloccare queste varianti. Per questo è urgente velocizzare la campagna di vaccinazione”.