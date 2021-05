Covid, mozione di Stella (FI): “Open Day e vaccini ai turisti per accelerare piano vaccinale”

FIRENZE – “Open day e vaccini ai turisti: è la soluzione migliore e più ragionevole per accelerare la campagna vaccinale in Toscana e attirare visitatori e vacanzieri nella nostra regione, con la stagione turistica che sta per prendere il via”. Lo afferma il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che […]

FIRENZE – “Open day e vaccini ai turisti: è la soluzione migliore e più ragionevole per accelerare la campagna vaccinale in Toscana e attirare visitatori e vacanzieri nella nostra regione, con la stagione turistica che sta per prendere il via”. Lo afferma il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato una mozione che chiede alla Giunta regionale di impegnarsi su entrambi i fronti. “La stagione turistica è alle porte – aggiunge Stella – e l’immunizzazione dei turisti con la seconda dose è da un lato un segnale importante di sicurezza per tutto il comparto, dall’altro è uno dei modi migliori per rendere appetibile la nostra terra, attirando clienti che possono così stare in vacanza in Toscana e avere il vaccino, senza dover tornare nel loro luogo di residenza”.

Altro punto importante, gli open day. “Per spingere l’acceleratore sulla campagna vaccinale – conclude il capo gruppo di Forza Italia – alcune regioni stanno organizzando open day per determinate fasce di età o categorie, in genere non comprese nel piano nazionale, anche per riuscire a finire fiale di farmaco già aperte e che altrimenti andrebbero buttate, o forniture di marche rifiutate dai pazienti. Chiediamo che anche la Toscana segua l’esempio del Lazio e di altre regioni, in modo da dare un forte impulso alla campagna vaccinale. Durante gli Open Day ci si può vaccinare fino a esaurimento scorte, dunque è importante essere tra i primi ad accedere alla prenotazione, in genere gestita dal sistema utilizzato nella regione di appartenenza”.