Covid, niente mercati (tranne i banchi dei generi alimentari) nel Comune di Signa

SIGNA – Niente mercati, esclusi i banchi che vendono prodotti alimentari, alla luce dell’ultimo Dpcm. Lo stabilisce un’ordinanza della Polizia municipale e riguarda, nello specifico, il mercato del lunedì in via Pistoiese a Sant’Angelo a Lecore, il mercato del martedì in piazza Pratelli a Signa, il mercato del martedì in piazza del Popolo a San Piero a Ponti, il mercato del mercoledì in piazza Don Armido Pollai a San Mauro e il mercato del venerdì nel centro di Signa. “La sospensione dell’attività . spiegano dalla Polizia municipale – non riguarda i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari con una collocazione predisposta in accordo con il Suap e la Polizia municipale. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 16 novembre e fino al termine della collocazione della Regione Toscana all’interno dello scenario tipo 4, zona rossa”.

(Immagine di archivio)