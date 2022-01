Covid. Rinviate le assemblee del Comune

CALENZANO – Le assemblee annunciate dalla giunta per tre importanti temi che riguardano il territorio, saranno programmate non appena la situazione epidemiologica lo consentirà, non prima di febbraio. “L’andamento dei contagi a Calenzano ci impone di rinviare i momenti di partecipazione – dice il sindaco Riccardo Prestini – che avevamo annunciato. In questo momento dobbiamo […]

“L’andamento dei contagi a Calenzano ci impone di rinviare i momenti di partecipazione – dice il sindaco Riccardo Prestini – che avevamo annunciato. In questo momento dobbiamo mantenere la massima cautela e non possiamo organizzare eventi pubblici in presenza con i cittadini. Nelle scorse settimane avevamo annunciato l’inizio a gennaio di un percorso di partecipazione sul disco orario nel centro cittadino, il parco delle Carpugnane e la riqualificazione urbana della zona del Pino. Li riprogrammeremo non appena sarà possibile”.