Covid, stato d’emergenza prorogato al 31 marzo 2022

PIANA FIORENTINA – Il Consiglio dei ministri, riunitosi ieri, martedì 14 dicembre, a Palazzo Chigi ha prorogato lo stato di emergenza nazionale e le relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato infatti un decreto-legge e, per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Restano in vigore inoltre le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, fino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.