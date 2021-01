Covid, stop agli spostamenti fra Regioni dal 7 al 15. Il prossimo fine settimana sarà arancione

PIANA FIORENTINA – Ancora non siamo arrivati al 15 gennaio, giorno in cui dovrebbe terminare – o avrebbe dovuto terminare – la stretta del Governo, che, in base alle indiscrezioni raccolte, dovrebbero essere anticipate altre misure. Tuttavia la didattica in presenza al 50% nelle scuole deve – o dovrebbe – ripartire dal 7 gennaio. E’ quanto […]

PIANA FIORENTINA – Ancora non siamo arrivati al 15 gennaio, giorno in cui dovrebbe terminare – o avrebbe dovuto terminare – la stretta del Governo, che, in base alle indiscrezioni raccolte, dovrebbero essere anticipate altre misure. Tuttavia la didattica in presenza al 50% nelle scuole deve – o dovrebbe – ripartire dal 7 gennaio. E’ quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte, secondo quanto riportato dall’Ansa, nel corso del vertice con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e membri del Cts. La riunione era stata convocata per fare un punto sull’emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in campo per le festività.

Nel week end del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da asporto. Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza dell’ultimo Dpcm, viene consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di necessità. Si pensa inoltre a una proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi. La misura, già prevista nel decreto natalizio in scadenza il 6 gennaio, sarebbe prorogata fino al 15 del mese.