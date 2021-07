Covid: superata la soglia di 1 milione di vaccinazioni nella Asl Toscana Centro

FIRENZE – La campagna vaccinale ha raggiunto numeri da record nella rete degli Hub dell’Asl Toscana Centro con un totale di oltre 1 milione di dosi somministrate. La scorsa settimana è stata in assoluto quella più produttiva, fino ad ora, raggiungendo una media giornaliera di 13.848 vaccinazioni (96933 in totale), che stabilizza la media giornaliera di luglio (a domenica 25 luglio) a 11.869. […]

FIRENZE – La campagna vaccinale ha raggiunto numeri da record nella rete degli Hub dell’Asl Toscana Centro con un totale di oltre 1 milione di dosi somministrate. La scorsa settimana è stata in assoluto quella più produttiva, fino ad ora, raggiungendo una media giornaliera di 13.848 vaccinazioni (96933 in totale), che stabilizza la media giornaliera di luglio (a domenica 25 luglio) a 11.869. I maggiori contributi al risultato settimanale sono stati ottenuti in tre punti vaccinali territoriali: Mandela Forum di Firenze con 24.875 vaccinazioni (media giornaliera 3.553), Fondazione Sesa di Empoli con 7.247 (media giornaliera 1.035) e la Cattedrale di Pistoia con 7.042 (media giornaliera 1.006).

“Il milione di dosi somministrate – dice il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – è la dimostrazione che l’organizzazione vaccinale della Toscana funziona alla perfezione, e di questo voglio ringraziare prima di tutto gli operatori che lavorano senza sosta negli hub per garantire risultati straordinari come questo appena raggiunto. Dobbiamo continuare su questa strada. E perciò invito a vaccinarsi tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non l’hanno ancora fatto, per raggiungere quanto prima l’80% di vaccinati prima dose. Ad agosto la Toscana avrà a disposizione 800.000 dosi di vaccino, l’obiettivo è di arrivare a 5 milioni di dosi somministrate entro il 30 settembre per alzare un muro contro il Coronavirus”.

A seguire, nella stessa settimana, dal 19 al 25 luglio, 6.474 vaccinazioni sono state effettuate presso l’Hub Pegaso 2 di Prato, 6.141 al Palaterme di Montecatini Terme, 5.450 al Palasport di Reggello, 5.318 al Palasport di Dicomano, 4.906 presso l’Hub di Fucecchio, 4.851 presso il Polo espositivo di Scandicci, 4.825 presso l’Hub di Grassina, 4.744 presso l’Hub di Pontassieve, 4.595 presso l’Hub Pellegrinaio di Prato, 3.627 presso l’Hub di Calenzano, 2.745 presso l’Hub di San Biagio a Pistoia, 2.470 presso l’Autodromo a Scarperia, 1.243 presso l’Hub di Certaldo. A chiudere il quadro la Caserma Redi a Firenze, inaugurata lo scorso 12 luglio, con 206 vaccinazioni e l’ex Filanda di Pescia con 174. Entrambe le strutture sono operative soltanto due giorni settimanali, gli altri hub vaccinali continuano le somministrazioni 7 giorni su 7 anche durante il periodo estivo.

“E’ un risultato eccellente quello raggiunto nelle ultime settimane dalla nostra azienda sanitaria che contribuisce a garantire lo standard previsto dal piano vaccinale regionale con l’obiettivo di incrementare maggiormente la copertura della popolazione. La situazione epidemiologica attuale mostra un trend in crescita dei contagi, se pur restando stabile il numero dei ricoveri, pertanto è fondamentale mantenere alta l’attenzione e le dovute misure di sicurezza”, aggiunge Paolo Morello, direttore generale Asl Centro.

Da alcuni giorni il portale regionale “prenota vaccino” ha aperto la possibilità di prenotazione anche agli adolescenti under 18. Per quanto riguarda l’Asl Toscana Centro, al momento, per la fascia di età compresa tra i 12 e 15 anni, siamo intorno alle 12.000 prenotazioni effettuate, di cui 9.000 solo sulla provincia di Firenze.