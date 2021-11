Covid. Tamponi antigenici in collaborazione di Confartigianato e Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Da lunedì 15 novembre Confartigianato Imprese Firenze permetterà, nella sede di via Empoli 31, di poter effettuare i tamponi antigenici, grazie alla collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio. Il servizio, che permette il rilancio del green pass, sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle 10.30. Per poter effettuare […]

CAMPI BISENZIO – Da lunedì 15 novembre Confartigianato Imprese Firenze permetterà, nella sede di via Empoli 31, di poter effettuare i tamponi antigenici, grazie alla collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio.

Il servizio, che permette il rilancio del green pass, sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle 10.30. Per poter effettuare il tampone è necessario prendere un appuntamento al numero 0557326907.

Il costo del tampone è di 12 euro per i soci e di 15 euro per i non soci.

“Questo centro tamponi – ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani – serve per venire incontro a tutte quelle persone che per vari motivi non possono essere vaccinate e hanno comunque necessità di recarsi al lavoro esibendo il green pass. È un servizio per il territorio, per i nostri artigiani volendo sempre e comunque incentivare alla vaccinazione. La vaccinazione in questa fase non è soltanto un elemento a tutela della nostra salute ma anche uno strumento per poter garantire la ripartenza economica a tutti gli effetti”.