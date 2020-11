Covid. Toscana Arancione, il Comune spiega cosa si potrà fare da domani 11 novembre

SESTO FIORENTINO – Con il passaggio da zona gialla a zona arancione in Toscana da domani 11 novembre ci saranno modifiche nelle aperture dei negozi. L’amministrazione comunale, con un post su Facebook, ricorda i cosa prevede la normativa. Tutte le attività ristorazione (ad eccezione di quelle collocate in ospedali, autostrade e aeroporti) sono consentite dalle […]

SESTO FIORENTINO – Con il passaggio da zona gialla a zona arancione in Toscana da domani 11 novembre ci saranno modifiche nelle aperture dei negozi. L’amministrazione comunale, con un post su Facebook, ricorda i cosa prevede la normativa.

Tutte le attività ristorazione (ad eccezione di quelle collocate in ospedali, autostrade e aeroporti) sono consentite dalle 5 alle 24 se il consumo avviene ai tavoli; se la somministrazione non avviene al tavolo le attività sono consentite fino alle 18; l’asporto è consentito fino alle 24; delivery senza limiti di orario. Max 6 persone per singolo tavolo. I locali devono affiggere all’esterno il numero max di capienza.

Sale gioco e bingo aperti sino alle 21. Vietate sagre e fiere (consentiti solo gli eventi fieristici di carattere nazionale ed internazionale), stop a convegni e congressi in presenzaI sindaci potranno disporre la chiusura dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, pur garantendo l’accesso alle attività commerciali.

La Biblioteca Ernesto Ragionieri Sesto Fiorentinoè chiusa al pubblico. È attivo però il prestito a domicilio: tutte le info a questo link http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/…/biblioteca…

Le persone positive o comunque in isolamento a seguito di disposizione dell’ASL e impossibilitate a delegare terzi possono richiedere il servizio di spesa a domicilio, limitatamente ai generi di prima necessità. Per informazioni e richieste è necessario rivolgersi all’URP allo 055055.Le persone positive o comunque in isolamento a seguito di disposizione dell’ASL e impossibilitate a delegare terzi per lo spostamento dell’auto nei giorni di spazzamento stradale, al fine di non incorrere in sanzioni, possono comunicare gli estremi dei propri veicoli compilando l’apposito form all’indirizzo https://bit.ly/C19-puliziastrade. La richiesta dovrà essere presentata entro le ore 19 del giorno precedente. La comunicazione si intende valida per le persone isolate fino alla data di fine del provvedimento che dovrà essere comunicata al momento della richiesta; nel caso di persone positive, sarà loro cura comunicare l’avvenuta negativizzazione compilando il form http://bit.ly/C19-negativo. L’Amministrazione comunale si riserva di compiere le dovute verifiche; ai fini della determinazione del periodo di deroga faranno sempre comunque fede le comunicazioni e le attestazioni rilasciate della autorità sanitarie.