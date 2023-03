Cpr, Tozzi (Toscana Domani): “Depositata mozione per realizzarlo, ora la maggioranza dia seguito alle parole con i fatti”

FIRENZE – “Il Cpr in Toscana non è più rimandabile e per questo ho depositato una mozione in consiglio regionale che impegna la giunta ad avviarne la realizzazione, mozione che verrà messa in votazione già nella prossima seduta consiliare”: a dirlo è la consigliera regionale Elisa Tozzi (gruppo misto-Toscana Domani). “Dato che il presidente Giani […]

FIRENZE – “Il Cpr in Toscana non è più rimandabile e per questo ho depositato una mozione in consiglio regionale che impegna la giunta ad avviarne la realizzazione, mozione che verrà messa in votazione già nella prossima seduta consiliare”: a dirlo è la consigliera regionale Elisa Tozzi (gruppo misto-Toscana Domani). “Dato che il presidente Giani si è già espresso favorevolmente sul Cpr, al pari del sindaco Nardella, adesso mi attendo che alle parole seguano i fatti. – spiega Tozzi – In caso contrario, la maggioranza sconfesserebbe sé stessa, rivelandosi ostaggio della corrente dei ‘niet’ ideologici e aprioristici espressi dalla sinistra massimalista”. “Per quanto riguarda poi i timori che i Cpr, introdotti in Italia 25 anni fa dalla sinistra con la legge Turco-Napolitano, possano in taluni casi favorire la violazione dei diritti inviolabili sanciti dall’articolo 2 della nostra Costituzione, ricordo che ci sono i prefetti a vigilare e che il decreto-legge 21 ottobre 2020 numero 130 ha introdotto ulteriori disposizioni sul trattenimento del cittadino straniero nei Cpr, a maggior tutela dello stesso, tra le quali la riduzione dei termini massimi di trattenimento e l’introduzione della possibilità di rivolgere istanze e reclami al Garante nazionale dei detenuti e a quelli regionali”, conclude la consigliera.