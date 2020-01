Creatività, lirica e letture: gli appuntamenti di Bibliocult

LASTRA A SIGNA – Nel mese di gennaio torna Bibliocult, l’iniziativa per bambini e adulti alla biblioteca comunale di Lastra a Signa. Gli appuntamenti partiranno martedì 7 gennaio alle 17 con Il filo di Arianna, un pomeriggio all’insegna della creatività con le tecniche base di macramè (materiale da portare: due gomitoli di spago, cotone o iuta). L’iniziativa è rivolta ad adulti e ragazzi a partire dai 14 anni.

Venerdì 10 gennaio alle 17 torna l’appuntamento con “Tutti all’opera”, la presentazione di storia, curiosità e aneddoti dei brani di opere liriche in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a cura di Silvano Sanesi che in questo caso si concentrerà sulla Resurrezione di Franco Alfano.

Mercoledì 15 gennaio alle 17.30 si rinnova l’appuntamento con il Circolo di lettura per condividere idee ed emozioni sui libri e in particolare su “Ti prendo e ti porto via” di Niccolò Ammaniti. Infine martedì 21 gennaio alle 17 Storie a sorpresa, letture a cura della biblioteca per bambini dai 3 ai 5 anni.