“Creatura di sabbia” alla Cavea di Civica

CALENZANO – “Creatura di sabbia” è lo spettacolo-reading che vede protagonista Raffaella Azim, regia di Daniela Ardini, in scena martedì 15 settembre alla Cavea Civica nell’ambito di Avamposti Teatro Festival.

La serata si svolge nel rispetto del norme anti-Covid e per accogliere il maggior numero di spettatori sono previste due recite, alle ore 19 e alle ore 22. Basta prenotarsi via telefono allo 055.8877213 – o via mail a [email protected], o acquistare il biglietto il prevendita nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone. Ingressi da 5 a 15 euro, riduzioni per over 60, under 25, Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti a Calenzano.

Tratto dai romanzi “Creatura di sabbia” e “Notte fatale” di Tahar Ben Jelloun, lo spettacolo narra, come una favola, di un’identità inventata, di una metamorfosi coatta, dei turbamenti, delle ossessioni, delle violenze e dei paradossi che ne derivano. Uno spaccato sul mondo arabo; sulle sue tradizioni e i suoi tabù, che ancora oggi stentiamo a capire; un mondo che Ben Jelloun riesce a portare sulla pagina in un gioco di rifrazione, di immagini e di sogni che accresce il fascino e l’originalità del romanzo.