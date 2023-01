Credito e imprese: “Punto d’incontro” ospita Stefano Barrese (Intesa Sanpaolo) lunedì 6 febbraio a Prato

PRATO – Il ruolo del credito e gli scenari di prospettiva del nostro sistema economico, saranno questi i temi del primo appuntamento del 2023 dell’Associazione Punto d’Incontro che si svolgerà lunedì 6 febbraio a Prato con una figura di primo piano del mondo finanziario: il responsabile della Banca dei Territori di Banca Intesa Sanpaolo Stefano Barrese (nella foto). L’incontro, dal titolo “Diamo credito al futuro”, si terrà al Beste Hub in via Bologna, 243 a Prato alle 21 dove Barrese sarà intervistato da Agnese Pini, direttore di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno.

“Le sollecitazioni dal mondo industriale, soprattutto del distretto pratese, che ci venivano – spiega il presidente di Punto d’Incontro Gianni Taccetti – erano per poter fare una riflessione vera sul nostro sistema produttivo che ha nel credito fattore essenziale per crescere o uscire da una crisi. Lo faremo quindi con un esperto della materia perché tutti i giorni tocca con mano l’evolversi delle leve dello sviluppo economico e imprenditoriale. Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana e la più diffusa in Toscana e Stefano Barrese guida la divisione a cui fanno capo l’intera rete commerciale della banca, le direzioni territoriali e di marketing a servizio delle piccole e medie imprese e delle famiglie: interlocutore più adatto per questa nostra discussione quindi non potevamo trovare e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito”.

“La scelta della location non è casuale – afferma il vice-presidente di Punto d’Incontro Marco Duradoni – e aggiunge significato a ciò che verrà detto. Beste Hub è una geniale intuizione di Giovanni Santi che, con il crescere della sua azienda tessile, la Beste, ha deciso diventare una società Benefit e creare nella nuova sede che ospita il centro direzionale, nel cuore di Prato, uno spazio polivalente avveniristico di 450 metri quadri al servizio della città come segno di “restituzione” alla collettività e di legame. Una storia italiana che abbiamo ritenuto molto evocativa – anche per la bellezza della struttura – e allo stesso tempo concreta per un dibattito del genere”. “Metteremo al centro – conclude Taccetti – il ruolo di una banca oggi, con una persona che ci aiuterà a capire dove sta andando la nostra economia e cosa chiede il mercato a una azienda per rimanere competitivi”.

L’associazione Punto d’Incontro è nata nel 2021 per promuovere dibattiti e iniziative per rimettere a tema i grandi problemi del mondo e dell’uomo, discutere dei temi di attualità con i protagonisti nell’intento di trovare un luogo culturale comune. Il primo appuntamento c’è stato il 25 giugno 2022 con il direttore di Avvenire Marco Tarquinio a Villa Il Palco a Prato, sull’informazione al tempo della guerra. Il secondo si è svolto il 6 ottobre al Teatro Borsi di Prato con il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, il terzo è stata la presentazione del libro di Marco Follini su Aldo Moro con l’autore e Antonello Giacomelli, commissario Agcom – Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni.