Cresce l’attività dell’associazione Amici di Civica

CALENZANO – L’associazione Amici di CiviCa cresce sia come soci che come attività: ciò è quanto emerso dall’assemblea annuale dei soci che si è tenuta alla biblioteca di Calenzano. Tra le attività dell’associazione ci sono il Mercatino del libro usato, i cui proventi finanziano gran parte delle attività dell’associazione e permettono inoltre, come da tradizione e […]

CALENZANO – L’associazione Amici di CiviCa cresce sia come soci che come attività: ciò è quanto emerso dall’assemblea annuale dei soci che si è tenuta alla biblioteca di Calenzano. Tra le attività dell’associazione ci sono il Mercatino del libro usato, i cui proventi finanziano gran parte delle attività dell’associazione e permettono inoltre, come da tradizione e il Giralibro, gestito da Amici di Civica, che consente ai cittadini di accedere alla lettura di volumi reperibili nelle varie casette-postazioni presenti in città. Da alcuni anni l’associazione porta avanti il Premio Letterario Nazionale “Civica di Calenzano”, organizzato insieme al Comune di Calenzano e a Civica Biblioteca. Infine sono state presentate le svariate attività culturali svolte per la maggior parte in Civica (presentazioni libri; eventi di recitazione e lettura; convegni, seminari e mostre) ma spesso anche fuori dai confini della stessa biblioteca, svolgendo sempre più un ruolo non solo culturale, ma anche sociale collaborando con varie associazioni del territorio e, dal marzo 2024, anche con la scuola media Arrigo da Settimello. Nel 2023 i volontari hanno “donato” ben 4233 ore del proprio tempo alle attività dell’associazione.