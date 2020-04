Crescono le richieste di spesa e farmaci a domicilio

SESTO FIORENTINO – Sono in crescita le richieste di spesa e farmaci a domicilio consegnati dai volontari di alcune associazioni locali (La Racchetta, associazione carabinieri, Misericordia di Quinto e di Sesto e Cai) coordinati dall’Auser di via Pasolini. A oggi 1 aprile sono state consegnate 180 spese e 220 farmaci. Le consegne a domicilio vengono fatte per le persone sole che non possono uscire e anziani soli, non viene fatta agli anziani che vivono con i figli o con altri familiari in grado di poter uscire per la spesa e l’acquisto di farmaci. Gli anziani soli che hanno bisogno di farmaci e di spesa a domiclio possono telefonare al numero 055.4494075. E.A.