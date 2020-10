Crimini (e denunce) in calo a Campi Bisenzio rispetto al 2019. Ma per Forza Italia “bisogna lavorare di più sulla prevenzione”

CAMPI BISENZIO – “Quella presente a Campi Bisenzio è una situazione ancora complessa che necessita di ulteriori sforzi per garantire maggiore sicurezza in città”. Con queste parole Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, hanno commentato i dati sul numero dei crimini commessi a Campi Bisenzio […]

CAMPI BISENZIO – “Quella presente a Campi Bisenzio è una situazione ancora complessa che necessita di ulteriori sforzi per garantire maggiore sicurezza in città”. Con queste parole Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, hanno commentato i dati sul numero dei crimini commessi a Campi Bisenzio nel corso del 2019. “Come è oramai nostra abitudine – hanno aggiunto Gandola e Caruso – anche quest’anno abbiamo richiesto alla prefettura di Firenze i dati consolidati sull’ultima annualità e dalla tabella che ci è stata recapitata emerge che nel 2019 ci sono state 2.691 denunce contro le 2.952 dell’anno precedente. Si è dunque registrato un calo delle denunce intorno all’8% ma il quadro permane complesso, con 7 denunce al giorno, Natale e Capodanno compresi, apparendo evidente come serva un più intenso lavoro di controllo del territorio”.

Gli esponenti di Forza Italia hanno dunque preso in esame i dati ricevuti: “Nel 2019 abbiamo assistito a un boom di denunce per percosse (+ 41,2%), minacce ( +88,5%), furti di autovetture (+4,7%), spaccio ( +18,2%) e rapine in pubblica via ( +40%). Nello specifico, nel 2019 si sono registrate 98 denunce per minacce, un numero mai registrato, fin dal 2015, quando le denunce per questo tipo di crimine erano 70. In netta crescita anche le denunce per rapine in strada che nel 2019 hanno toccato quota 21 mentre nel 2015 erano appena 11. A crescere del 100% sono stati i delitti informatici, passando da 1 denuncia del 2015 a 26 denunce (nel 2019 erano state 22)”. Secondo Forza Italia “rimangono poi preoccupanti le 176 denunce per furti in abitazione e le 544 denunce per danneggiamenti in crescita del 6,7% rispetto al 2018”.

“Campi Bisenzio – ha concluso Gandola e Caruso – continua dunque a soffrire di una “criminalità di transito” essendo la nostra città una zona baricentrica rispetto alle direttrici quali Prato e Firenze. Ciò determina una microcriminalità in crescita soprattutto per alcune voci di crimini. Un fatto questo che, pur apprezzando l’instancabile e serio lavoro svolto da parte delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità, dovrebbe sollecitare l’amministrazione comunale a porre in essere politiche più vigorose per garantire maggiore sicurezza. Occorre lavorare sulle attività di prevenzione, ritenendo molto importante mantenere un legame stretto con la popolazione, far sentire la vicinanza ed il supporto delle istituzioni per rinsaldare il senso di sicurezza. A tal riguardo, non appena sarà consentito dalle norme anti contagio, riteniamo sia necessario promuovere incontri con le forze di polizia e i cittadini per spiegare quali sono i comportamenti corretti per evitare tante situazioni pericolose”.