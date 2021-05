Crisi, Confartigianato Firenze: “Un programma di azioni concrete per salvare le imprese”

FIRENZE – “Condividiamo molta preoccupazione per le chiusure delle imprese artigiane all’inizio di quest’anno. I dati presentati dalla Camera di Commercio sono estremamente negativi: quasi 250 attività in meno solo nel primo trimestre del 2021. Sono oggettivamente tante. Il risultato di una crisi maturata nel 2020 e non ancora conclusa. Occorre lavorare a un programma di azioni […]

“I ristori, appare evidente, non sono bastati e non hanno avuto la funzione prevista di tutelare quella parte di tessuto economico formato da piccoli e medi imprenditori. Le varie forme di sostegno – conclude Ferretti – spesso e volentieri sono basate su bandi tramite click day o vengono previste risorse limitate che si esauriscono immediatamente. E’ necessario cambiare marcia se vogliamo proteggere l’artigianato locale. Servono aiuti veri e fruibili per tutti, non solo di pochi che riescono a ottenerli grazie alla velocità. La città non può ripartire dalle macerie dell’epidemia, dobbiamo avere il coraggio di credere nella nostra economia e nei lavoratori”.