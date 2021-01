Crisi di Governo, il sindaco Falchi “le notizie che arrivano da Roma sono nauseanti”

SESTO FIORENTINO – “Le notizie che ci arrivano da Roma sono nauseanti”. Lo ha affermato, in un post su Facebook, il sindaco Lorenzo Falchi ieri 13 gennaio commentando la crisi di governo. “In un momento così delicato per il nostro Paese (e non solo) la priorità di alcuni restano le proprie sorti personali o oscure […]

SESTO FIORENTINO – “Le notizie che ci arrivano da Roma sono nauseanti”. Lo ha affermato, in un post su Facebook, il sindaco Lorenzo Falchi ieri 13 gennaio commentando la crisi di governo. “In un momento così delicato per il nostro Paese (e non solo) la priorità di alcuni restano le proprie sorti personali o oscure manovre di palazzo. – scrive il sindaco – Pare troppo pure per il leader di Italia Viva nonostante ci abbia abituati negli anni che l’ego e l’ingordigia possono guidare interi movimenti politici usati come solo strumento per i propri fini. Ma lui, che un tempo si vantava di aver fatto il sindaco, pare fregarsene dei drammi e delle tragedie che invece ogni giorno gli amministratori locali toccano con mano. Aprire una crisi di governo senza nemmeno uno straccio di scusa, rischiare di portare il paese al voto nel mezzo di una pandemia o dover subire un nuovo governo più instabile e spostato a destra dell’attuale supera davvero ogni limite, pure per Renzi. Con questo non voglio dire che il governo Conte sia il migliore possibile, anzi, ma le prospettive immediate sono nettamente peggiori. Che squallore”.