Cristiano Biancalani confermato Provveditore della Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Riconfermato per acclamazione (così come per avvenuto, per la prima volta in assoluto nella storia dell’associazione, quattro anni fa), Cristiano Biancalani sarà il Provveditore della Misericordia di Campi per i prossimi sei anni. Questo l’esito della prima riunione del Magistrato, presieduta dal Correttore, don Ivo Marchi, che si è svolto nei giorno scorsi dopo le elezioni del 17 ottobre. Magistrato che è formato, oltre che Biancalani, risultato il più votato dai Confratelli e dalle Consorelle della Misericordia, dai membri effettivi Romina Ascolese, Fabio Rugi, Alessio Fontani, Chiara Ragazzini e Alessandro Bartolini. E dai membri ordinari Filippo Biagiotti, Monica Brogi e Carlo Alessandro Pollastri. Ovviamente soddisfatto Biancalani, soprattutto dell’esito del voto, il segno di una fiducia incondizionata e “che permette di dare continuità al lavoro svolto in questi quattro anni”. Soddisfazione che è anche quella di tutta La Misericordia: “Cristiano rimarrà in carica per i prossimi 6 anni grazie alla stima e alla fiducia appena rinnovata. A lui, e a tutto il Magistrato appena insediato, rivolgiamo i migliori auguri per il proseguo in questo importante servizio”.

Per quanto riguarda le ricorrenze di questi giorni, la Misericordia ricorda che, a causa delle restrizioni attualmente in vigore e come da disposizioni del collegio vicariale di Campi, in occasione della festa di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, non si celebreranno le tradizionali Messe presso il cimitero della Misericordia. La mattina del 2 novembre alle 9.30 si terrà invece il rito della benedizione delle tombe