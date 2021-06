Cristiano Biancalani nel consiglio nazionale delle Misericordie: “Risultato importante, grazie anche ai “fratelli” di Campi”

CAMPI BISENZIO – I social hanno rispecchiato fedelmente lo stato d’animo che si respira a Campi nel mondo del volontariato e dell’associazionismo. C’è grande soddisfazione, infatti, per l’elezione del Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani, nel consiglio nazionale delle Misericordie d’Italia. Elezione che è stata ufficializzata al termine dell’assemblea che si è svolta lo scorso fine settimana presso la Fondazione Spazio Reale e che ha portato, con l’esito del voto, Domenico Giani alla guida delle Misericordie. Ovviamente soddisfatto Biancalani, che aveva già fatto parte in questi mesi nel consiglio presieduto temporaneamente da Ugo Bellini: “Il risultato elettorale mi vede chiamato a servire, da Confratello di Misericordia quale sono, un ruolo nazionale importante che sarà capitanato dal presidente Domenico Giani, un Fratello di Misericordia di cui ho già avuto modo di conoscere e apprezzare le doti umane e morali, l’uomo giusto al comando di Confederazione per la discontinuità che doveva necessariamente avvenire. Sono consapevole dell’impegno che spero di poter svolgere con umiltà e con il supporto di tutti gli altri Fratelli e Sorelle del Consiglio nazionale, ma anche dei “miei” di Campi Bisenzio che mi sono sempre vicini con la loro disponibilità di servizio. Così come hanno dimostrato in occasione della due giorni a Spazio Reale, che li ha visti protagonisti impeccabili nell’organizzazione e nella logistica insieme ai dipendenti di Confederazione e Federazione Toscana”.

Soddisfazione per l’esito del voto ma anche un pensiero per la prima, breve esperienza da consigliere: “Nel mio caso posso ringraziare il presidente uscente Ugo Bellini che ha creduto in me cooptandomi per questo breve ma intenso mandato che ho condiviso con compagni di viaggio speciali, tra i quali in particolare l’amico Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine con il quale collaboro a stretto fianco nel mio ruolo di vice-presidente. Questa breve esperienza mi ha permesso di addentrarmi in un ambito che conoscevo poco e di lavorare fianco a fianco di persone splendide e competenti come il direttore e tutto lo staff dei dipendenti, dei quali ho apprezzato l’attaccamento al Movimento, prima ancora che al lavoro”.

Presente all’assemblea a Spazio Reale anche il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che oltre a ringraziare la Misericordia di “casa”, la Misericordia di Campi appunto, “in modo particolare per tutti i servizi offerti durante il periodo più duro dell’emergenza sanitaria”, si è detto “onorato e orgoglioso di ospitare nel Comune di cui sono sindaco un appuntamento vitale per il nostro Paese. Un appuntamento che mi consente di sottolineare come, nei mesi scorsi, Campi Bisenzio abbia dimostrato ancora una volta di essere un “ponte di relazioni” con i propri cittadini e con gli altri Comuni del territorio. Ed è da qui che dobbiamo ripartire, da quello che ci ha insegnato l’anno di pandemia, ovvero che senza prossimità e senza solidarietà, le nostre comunità sono destinate a sgretolarsi: è fondamentale, pertanto, che la vostra “voce” sia tenuta nella giusta considerazione e valorizzata come si deve”.