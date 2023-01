Cristina Ramos, al Viper Theatre l’unica data della vocalist spagnola che ha trionfato nei più famosi talent show

FIRENZE – Milioni di fan a ogni latitudine e milioni di click in rete per una delle voci più prodigiose al mondo che ha trionfato nei più famosi talent show. E che per la prima volta approda su un palco italiano. Cristina Ramos sceglie Firenze per il suo debutto live – data unica – nel […]

FIRENZE – Milioni di fan a ogni latitudine e milioni di click in rete per una delle voci più prodigiose al mondo che ha trionfato nei più famosi talent show. E che per la prima volta approda su un palco italiano. Cristina Ramos sceglie Firenze per il suo debutto live – data unica – nel Belpaese. La cantante spagnola sarà mercoledì 25 gennaio sul palco del Viper Theatre con lo spettacolo “Rock Talent”. Inizio alle 21, i biglietti (posto unico 17,25 euro) sono disponibili da oggi su www.ticketone.it nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita telefono 055.210804). Info 055.0195912 – www.viperclub.eui – nfo@viperclub.eu.

Cristina Ramos ha conquistato i talent show di tutto il pianeta: innanzitutto i trionfi a Got Talent España e al talent messicano La Voz. E poi, l’accesso nella Top 5 di America’s Got Talent The Champion’s, il World’s Got Talent China – dove è stata scelta come migliore cantante nella storia del format – la partecipazione al popolare show spagnolo Tu cara me suena – con imitazioni, tra le altre, di Donna Summer, Whitney Houston e Céline Dion – fino al recente Una voce per San Marino, dove ha impressionato per la sua capacità di padroneggiare i registri più estremi della voce. Sul palco fiorentino proporrà uno spettacolo dedicato alle proprie canzoni e a classici di tutti i tempi, scegliendo il linguaggio del rock come elemento comune. Al centro dello show la sua voce prodigiosa – capace di combinare generi come opera, rock, funky o boleri – e la spettacolare messa in scena. Ad aprire la serata sarà invece l’artista toscano Dascar.