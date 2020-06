Croce Rossa in piazza a Sesto e Calenzano per gli screening selezionati

SESTO FIORENTINO – Con un lieve ritardo sui tempi previsti, è arrivato in piazza Vittorio Veneto questa mattina verso le 9.30 il camper per i test sierologici a cura di Croce Rossa Italiana. I volontari della Croce Rossa Italiana si sono occupati di gestire il rispetto degli spazi tra le persone in attesa, l’accettazione e fornire le informazioni necessarie, oltre al medico che si è occupato dei test sierologici e il conducente del camper. Il punto mobile di Cri per questa attività ha visto prima la presenza in piazza davanti al Municipio a Sesto Fiorentino e poi a Calenzano nei giardini di via Firenze di fronte al Comando di Polizia municipale. In totale sono stati chiamate 150 persone, 80 a Sesto Fiorentino. Il campione selezionato è stato individuato da Istat in base ad alcuni parametri. I volontari di Croce Rossa Italiana impegnati in questa attività nella giornata di oggi e nei due comuni sono una quindicina. Sono previsti altri screening sabato prossimo a Scandicci al punto fisso degli studi medici. Croce Rossa fa sapere che coloro che sono stati selezionati per lo screening, ma non hanno potuto oggi essere presenti possono rivolgersi nella prossima settimana all’Istituto Torrigiani di Firenze oppure al Poliambulatori della Croce Rossa in Oltrarno.